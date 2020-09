Volgend jaar geen prinsen en geen optochten in Bergeijk

Steeds weer strijd om vergunnin­gen in Oirschot, wat gaat er steeds mis?

14:54 OIRSCHOT - Natuurbeschermers binden opnieuw de strijd aan met de gemeente Oirschot. Na de commotie rond het hekwerk van Jan de Rooy ligt opnieuw een conflict op tafel. Inzet is nu een mogelijk ook weer onterecht verleende bouwvergunning voor een hek in de natuur bij het bedrijf Veteka. En er is nog meer aan de hand in Middelbeers; de gemeente clasht nu ook met erfgoedbeschermers over (bouw)werk in archeologisch beschermd gebied. Waar gaat het toch steeds mis?