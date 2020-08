Volksuniversiteit de Kempen in Eersel coronaproof van start

EERSEL - Vanaf september gaat Volksuniversiteit de Kempen weer van start. Dit cursusjaar is uiteraard anders dan anders. Voorzitter Jan Karsmakers heeft er alle vertrouwen in. ,,Wij denken dat we coronaproof alle cursisten van inhoud kunnen voorzien.”

Het vaklokaal in cultureel centrum De Muzenval in Eersel laat het zien: plexiglas schermen scheiden de werkplekken met schildersezels. De Volksuniversiteit De Kempen heeft tien werkplekken op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd, zodat het seizoen coronaproof van start kan gaan voor deze cursisten. Ze kunnen achter hun tafeltje in hun nis tussen de schermen zitten werken. ,,Nu de ezels in gebruik zijn, kunnen de verstelbare tafels ingezet worden bij bijvoorbeeld het portrettekenen”, legt Karsmakers uit.

Uiteraard vinden niet alle cursussen plaats in het vaklokaal. Andere locaties zijn bijvoorbeeld gemeenschapshuis Den Tref in Hapert, Kompas in Bladel, of online. ,,Oplossingen zoeken we bijvoorbeeld ook in meerdere sessies per cursus of we rouleren.” Door corona zijn er dus meer ruimtes nodig. Karsemakers: ,,Alle lof voor De Muzenval. Zij denken goed mee in het aanbod en aanpassen van ruimtes.”

Directeur Joyce Hamers geeft aan dat de ventilatie gecontroleerd is en de recirculatie is uitgezet. Deuren en ramen kunnen vaker open gezet worden. ,,Dan maar een dik vest aan.” Door alle oplossingen hoeft de cursusprijs niet te worden verhoogd. Karsmakers: ,,Als wij op nul uitkomen, is het goed. Alle organisaties en docenten met wie we eerder verplichtingen waren aangegaan hebben restitutie gekregen. Alleen het veertigjarig jubileumfeest van 5 november moeten we op de lange baan schuiven.”

Karsmakers geeft aan dat het team het aanbod van de Volksuniversiteit continu afstemt op wat er in de regio en samenleving leeft en onderzoekt welke gaten ze kan vullen om mensen in de Kempen verbreding, ontspanning en ontmoeting te geven. Ook dit seizoen weer, bijvoorbeeld met de cursussen Kempen Kennis: Ontdek je dorp. Ook is gekozen voor verregaande samenwerking met culturele en maatschappelijke partners: de bibliotheek, KW-café, TIP Eersel en Bladel en heemkundekring.