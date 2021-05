Volle bak voor vroeg ontbijt met bier en spek bij De Gaopert in Hapert

HAPERT - Geen verkeer. Hier en daar een vogel die wakker wordt. Verder is het zondagmorgen stil in Hapert. Behalve op het terras van De Gaopert aan de Markt.

Daar staat het bier rond de klok van zes uur al rijkelijk op de tafels. Eigenaar Tom Wilborts breekt intussen de eieren voor een stevig ochtendontbijt één voor één boven de bakplaat. Hij heeft het druk: ,,Helemaal vol. Alle stoelen zijn bezet. Dit had ik niet verwacht.”

De kersverse eigenaar van café De Gaopert stond te trappelen van ongeduld om zijn klanten gastvrij te mogen ontvangen: ,,In februari 2020 kochten we het café, toen nog De Herberg, van May Swinkels. Een maand later moesten we dicht”, kijkt hij terug op een onverwachte en ongelukkige start in Hapert. De eerste lockdown benutte hij nog om zijn nieuwe zaak te verbouwen. In de tweede lockdown moest de cafébaas noodgedwongen het stucadoorsvak weer opnemen.

'Laten zien dat je er bent’

Wilborts is ook eigenaar van feestzaal D’n Bles in Casteren, maar dit was zijn droom: ,,Een kleine kroeg. Lekker midden in het dorp. Dit sprak me aan. Dan wil je volle bak draaien. Een klantenkring opbouwen. Laten zien dat je er bent. Maar niks. Ook de kermis zal wel niet doorgaan.”

Aan een van de tafels zit collega Peter Maes, sinds vier jaar eigenaar van ’t Huukse. Samen met een stel stamgasten laten ze zich het bier en de eieren met spek goed smaken: ,,Het is goed dat we zorgen voor levendigheid in het dorp. Gelukkig zijn we coronatijd goed doorgekomen. Al was het soms met hangen en wurgen”, aldus Maes. Ook hij zal komende zaterdag, als hij binnen open mag, zeker zorgen voor wat extra sfeer, belooft hij.

Hele nacht buiten

Dat kunnen de drie jonge vrienden Luuk Gijsbers en Gijs Beekman uit Casteren en Joop de Bruijne uit Hapert wel gebruiken. Ze zitten er een beetje doorheen en niet alleen omdat ze de hele nacht buiten onder een tentzeil hebben doorgebracht. ,,Op een gegeven moment krijg je er last van. We begrijpen de regels wel, maar wij zijn wèl jeugd. Wij zijn echt wel voorzichtig, ook voor onze ouders. Als iemand twijfelde bleef hij thuis”, beschouwt Gijs Beekman hun situatie.

Ze hebben wel de grenzen opgezocht, blijkt uit hun verhaal. ,,Stonden ze er met twaalf agenten voor acht jongens”, klinkt Joop de Bruijne nog gefrustreerd over een van hun afgebroken vriendenavonden. Ook zijn studie loopt niet vlot in coronatijd. Hij volgt een horeca-opleiding bij De Rooi Pannen: ,,Alles is dicht. Dus geen praktijklessen. Ook online worden we van hot naar her gestuurd.”

Daar heeft Wendy de Ruijter geen last van. Ze werkt in de metaalsector. ,,We zijn de tijd redelijk goed doorgekomen. Ik heb gewoon kunnen werken met wat aanpassingen. Wat je mist, is het sociale.” Daarom is ze met haar vriend en een zoontje bij het vroege ontbijt aangeschoven: ,,Gewoon omdat het ludiek is. Ik gun het de horeca.”