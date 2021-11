Vondst 19e eeuws riool is nieuw puzzelstukje in historie van Oirschot

Groep leerlingen wil gender en geaardheid bespreek­baar maken op Heerbeeck: ‘Bij Open Up hoef ik niets uit te leggen’

BEST - Gender, sekse en geaardheid beter bespreekbaar en zichtbaar maken op school: dat is het doel van Open Up, een groep van 54 leerlingen van het Heerbeeck College in Best. ‘We worden vaak gezien als - even stom gezegd - een stelletje homo’s bij elkaar.’

24 november