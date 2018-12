Voor de Boekelse boerin Steffi en ‘haar’ Roel uit Hapert is de tijd van verstoppertje spelen nu echt voorbij

De liefdesverklaring van boerin Steffi was voor veel kijkers zonder twijfel één van de mooiste fragmenten van Boer zoekt Vrouw dit seizoen. Op een stoffig zandpad bij haar boerenerf vertelt ze Roel uit Hapert ietwat onhandig dat ze de kluts kwijt is, door hem. Zijzelf kijkt er nog steeds met schaamte op terug. ,,De ergste scene die er is! We zijn zo’n houten klazen. Alles is zo klungelig.” Waarom het ging zoals het ging? Harrold, de andere overgebleven kandidaat, stond dichtbij en zag alles. ,,De kijker had misschien liever gezien dat ik Roel vol op z'n mond zou pakken, maar dat vond ik niet respectvol naar Harrold.”