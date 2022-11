Voor een klassieker over de rode loper of op de knie; veiling in Vessem trekt veel meer volk dan verwacht

VESSEM - ‘Once, twice, sold.’ Een bijzondere verzameling van zo’n honderd klassieke auto’s stond vrijdagmiddag centraal tijdens een openbare veiling in de zaal van De Gouden Leeuw in Vessem. Met tweehonderdvijftig aanwezigen, van wie zo’n honderd serieuze kopers, was de belangstelling groter dan door de organisatie ingeschat.

De veiling begon met wat kleinere stukken zoals speelautomaten, brandstofpompen, jukeboxen en een aantal klassieke brommers en motoren. Dat ging over relatief kleine bedragen en de biedingen waren navenant.

Grotere geldsommen

Dat gold ook voor de grotere kavels, ‘de echte oldtimers’. Die kwamen verderop in de middag aan bod en daar ging het om aanzienlijk grotere geldsommen. Geïnteresseerden lieten zich eerst bij de organisatie inschrijven. Na betaling van een waarborgsom kregen zij een genummerd zogenoemd biedboekje dat bij een bod moest worden opgestoken.

Veilinghuis Epic-Auctions had de leiding van de verkoop in handen gegeven van een Iers duo. De veilingmeester ratelde in een onnavolgbaar tempo de geboden bedragen op en hamerde met een ‘once, twice sold’ de verkoop van een kavel af.

Krachtig ‘yes’

Een zogenoemde bidcatcher was ingehuurd om de potentiële kopers in de zaal tot verdere biedingen aan te sporen. Met een krachtig ‘yes’ op gedane biedingen uit de zaal kreeg hij de lachers op zijn hand. Gelijktijdig werden de kavels en de daarop gedane biedingen, vooral ook uit een aantal Europese landen via internet, op vier schermen in de zaal geprojecteerd.

Het veilinghuis had de autoverzameling en overige kavels al een aantal weken terug gestald in de showroom en op het terrein van de voormalige Fordgarage aan de Wilhelminalaan 3 in Vessem. Voorafgaande aan de verkoop waren alle veilingstukken te zien tijdens een aantal kijkdagen. Daarvoor had het veilinghuis, en ook vrijdagmorgen nog, een rode loper uitgelegd.

Onder de geur van benzine en de muzikale klanken uit de jaren 60 deden honderden liefhebbers zich tijdens de kijkdagen tegoed aan gratis koffie met een hotdog.

Volledig scherm De veiling vrijdag in Vessem. © Doris van Gool/DCI Media

Directeur Frans Maas kijkt tevreden toe tijdens de veiling. ,,Deze vrijdagmorgen hadden we nog een internetstoring die moest worden opgelost, maar alles is op zijn pootjes terechtgekomen. Tijdens de kijkdagen hebben we geprobeerd de sfeer van de tijd waarin deze oldtimers reden, terug te laten keren. Dat is wel gelukt.’’

,,In de showroom zagen we mooie tafereeltjes voorbijkomen. Zoals een enkeling die voor een bepaalde klassieker op de knie ging om met een meegebrachte zaklamp de onderkant van de auto te beschijnen. Anderen doken onder de motorkap voor een technische inspectie en brommerfanaten vroegen zich af of de kleur van een klassieke Kreidler wel de originele was.’’

Alleen een opwaaiende jurk met Marilyn Monroe had de sfeer nog verder kunnen opkrikken.