Voor het eerst frisse duik op Landgoed Duynenwater in Eersel

De eigenaren van Strandhuis Zuyver (op Landgoed Duynenwater) deden vorig jaar al een poging zo’n duik van de grond te krijgen, maar de animo bleek toen te gering. De kans op een succesvolle nieuwjaarsplons lijkt nu veel groter: er hebben zich al 150 mensen aangemeld, volgens Anita Ruzette, mede-eigenaar van Zuyver.

Het strandhuis is samen met fitnessketen Fit Factory (met vestigingen in Eersel en Bladel) organisator van het evenement. ,,Mensen kunnen ook op de dag zelf nog komen,”aldus Ruzette.

Dun gezaaid

Eersel is één van de weinige plekken in de regio waar zo’n ijskoude plons wordt georganiseerd. De Nieuwjaarsduiken zijn dun gezaaid in deze regio, en de bezoekersaantallen zijn bescheiden (enkele honderden) in vergelijking met populaire varianten aan de kust, zoals in Scheveningen.

De duiken in Zuidoost-Brabant vinden vooral plaats bij vakantieparken: zo staat er naast de Eerselse duik ook één op stapel in vakantiepark de Kempervennen in Westerhoven, waar zo’n 200 deelnemers worden verwacht. Daarnaast kunnen liefhebbers zich in het frisse water van strandbad Nederheide in Milheeze wagen. Bij bospark ’t Wolfsven in Mierlo is er op de eerste dag van 2020 dit keer geen Nieuwjaarsduik, in tegenstelling tot voorgaande jaren.