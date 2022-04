‘Voor whisky moet je geduld hebben’; Whisky Festival in Oostelbeers druk bezocht

OOSTELBEERS - Voor de twaalfde keer werd gisteren het internationale Whisky Festival van Zuid-Nederland georganiseerd, in De Kerk in Oostelbeers. Een schitterende en gezellige locatie, dit voormalige kerkgebouw.

Met optredens, speciale whisky’s, limited editions, speciale bottelingen en nog veel meer was de sfeer letterlijk en figuurlijk te proeven. Een heerlijke middag voor whiskyliefhebbers om met een proefglaasje in de hand kennis te maken en te genieten van vele verschillende soorten van deze sterke drank, vanuit de hele wereld.

Overal stonden stands waar je uit zo'n vierhonderd soorten kon kiezen wat je wilde proeven. Voor degenen die geen whisky lustten of nog moesten rijden, was een alternatief bedacht. Pal naast De Kerk, in Café Andreas werd een heerlijke high tea verzorgd door Zoet With Love. Aan iedereen is dus gedacht.

‘Via mijn kameraad’

Joost Vermeulen uit Vessem kwam toch echt voor de whisky naar Oostelbeers:,,Ik ben hier via mijn kameraad. Een echte liefhebber, met wel meer dan honderd verschillende smaken in huis. Die heeft me een beetje aangestoken. Eens in de zoveel tijd gaan we samen naar zo’n festival. Je kunt je er oriënteren op verschillende smaken whisky. Zelf ben ik van de wat zachtere smaken, terwijl m’n kameraad weer meer van de rokerige houdt.”

Quote Bij zo’n festival is het leuk om vooraf te kijken welke lijn van smaken je wil gaan proeven bezoeker Joost Vermeulen

,,Heb je er een aantal geproefd, dan staat er op alle tafels water en brood om de smaak te neutraliseren, voordat je naar de volgende gaat”, legt Vermeulen uit. ,,Bij zo’n festival is het leuk om vooraf te kijken welke lijn van smaken je wil gaan proeven. Bij binnenkomst krijg je een lijst waar alle soorten op staan. Bij de wat duurdere whisky’s moet je soms wat bijbetalen, want voor een goede fles tel je best wat neer.”

‘We willen het recht houden’

Als een bepaalde whisky hem goed bevalt, maakt de Vessemnaar een notitie. ,,Dan kan ik ’m straks bestellen en mee naar huis nemen. Door het hier eerst goed te proeven bega je in ieder geval geen miskoop. We doen het rustig aan, want bij het drinken van whisky moet je geduld hebben. Je drinkt het niet zoals een biertje, het is toch 40 procent alchohol of meer en we willen het wel graag recht houden”, zegt hij lachend.

,,Je moet er echt even voor gaan zitten en lekker van genieten”, vindt hij. ,,Soms krijg je ook wat tips over het eten dat er goed bij past. Wat mij betreft komt bij de wat zoetere smaken een stukje chocolade prima tot z’n recht, maar bij de zwaar gerookte vind ik een stukje zalm of oude kaas weer juist lekker. Thuis heb ik nu een stuk of tien soorten whisky’s staan, die ik op zo’n festival heb leren kennen.”