Voorlopig geen padel in Reusel, Kemphanen balen van getreuzel bij gemeente

Padel, door sommigen het nieuwe tennis genoemd, is de snelst groeiende racketsport van Nederland. Het is een combinatie van tennis en squash. De sport wint op dit moment enorm aan populariteit en daarom spelen tennisclubs in de Kempen erop in door padelbanen aan te leggen, soms als extra banen, soms als vervanging van reguliere tennisbanen.

Nog dit hele jaar op de plank

Maar niet in Reusel, waar de tennisvereniging op sportpark Den Hoek nu zes tennisbanen heeft. Het bestuur heeft daarnaast plannen om twee padelbanen aan te leggen, maar door ambtelijke problemen blijft het plan nog dit hele jaar op de plank liggen.

,,Dit is echt jammer’’, zegt voorzitter Henk Schirris. ,,Naast onze tennisvelden ligt nog een stuk grond waar we twee padelbanen aan kunnen leggen, maar die grond is eigendom van de gemeente. Daarom zijn we met de wethouder in gesprek gegaan over het voorstel om daar twee banen te realiseren. Het zou ons tennispaviljoen groter maken en als vereniging blijven we aansluiting houden met de omgeving. Ook kunnen we de padelsport meer toegankelijk maken voor de Reuselse gemeenschap, zodat inwoners meer kunnen sporten.’’

Quote De kosten in tien jaar tijd terugbeta­len is voor onze vereniging niet te doen Henk Schirris

,,Maar de gemeente heeft becijferd dat aanleg 130.000 euro gaat kosten, die ze tot de laatste cent op ons gaat verhalen. Als zij de kosten voorschiet moeten we dat in tien jaar tijd terugbetalen, wat voor onze vereniging niet te doen is.’’

Volgens Schirris is dit bedrag zo hoog omdat de gemeente er vanuit gaat dat een padelbaan geen basisvoorziening is, in tegenstelling tot tennis.

Overlopen naar buurdorpen

,,We hebben zelf best wel alternatieve plannen voor de aanleg, zoals gebruikmaken van een eigen investeerder, maar daar is verder overleg met de gemeente voor nodig en dat zit er voorlopig dus niet in’’, zegt Schirris die nu voorziet dat de leden overlopen naar buurdorpen waar deze banen al liggen.

Zo heeft TV De Hellekens in Hapert inmiddels al vier gloednieuwe padelbanen, waar ze komend jaar al een eigen competitie op organiseert. Bij VLT Bladel wordt op dit moment gewerkt aan de aanleg van twee padelbanen, die naar verwachting eind volgende maand beschikbaar zijn.

Verrijking

Leden van deze verenigingen waar de padelbanen zijn aangelegd zien het als een verrijking voor de club, zelfs ook de leden die zelf niet actief padellen.

Padel werd enkele jaren terug vanuit Latijns-Amerika geïntroduceerd. Het spel wordt altijd met vier personen gespeeld en de bal kan het veld niet verlaten door hooggeplaatste wanden. Padel valt ook onder de vlag van de KNLTB.