Voorlopig ontwerp voor Den Herd in Bladel is klaar

Het stichtingsbestuur van Den Herd en het college van B. en W. zijn enthousiast over de tekeningen en de keuzes die de ontwerpers hebben gemaakt. Architect Maarten van Bremen van GROUP A heeft onlangs het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Hij had de opdracht gekregen een nieuw gemeenschapshuis te ontwerpen aan de Markt. Beginpunt was de voormalige Rabobank. De gemeente had dat pand overgenomen met de bedoeling om daar Den Herd in te huisvesten. De raad ging in november 2019 akkoord met de aankoop voor drie miljoen euro.

Uitnodigend

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen na intensief overleg met het bestuur van Den Herd, de gemeente Bladel en de vele toekomstige gebruikers van het gemeenschapshuis aan de Markt. Het college van burgemeester en wethouders, maar ook het bestuur van Den Herd zijn zeer tevreden over het voorlopig ontwerp. Zij vinden dat GROUP A er in is geslaagd om niet alleen alle gewenste functies een plek te geven in het de voormalige bank, maar tegelijkertijd het gebouw ook zeer uitnodigend te maken. Dit was een uitdrukkelijke voorwaarde van zowel Den Herd als de gemeente.

Bladel vindt daarmee dat een belangrijke stap is gezet om het centrum van het dorp een belangrijke meerwaarde te geven. Daar is twee jaar geleden in de Centrumvisie van de gemeenteraad ook om gevraagd. In juli mag diezelfde raad beslissen of er geld vrijgemaakt wordt voor de realisatie van alle plannen. Dat ligt voor de hand omdat de raad ook al akkoord ging met de aankoop van het bankgebouw om er juist Den Herd in onder te brengen.

Verder uitwerken

Het voorlopig ontwerp wordt medio april besproken met omwonenden en bedrijven in de directe omgeving van het nieuwe gemeenschapshuis. Het ontwerp wordt met de beoogde gebruikers nog verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna volgt de aanbesteding.

De gemeente en het bestuur van Den Herd gaan er van uit dat de voorbereidingen inclusief de inspraak rond de zomer kunnen worden afgerond. Daarna start de selectie van de aannemer. In de eerste helft van volgend jaar kan de start plaatsvinden van de verbouwing. Naar verwachting gaat de transformatie naar het nieuwe Den Herd ongeveer een jaar duren.