Voormalig PSV-directeur Fons Spooren failliet verklaard

Inbraak in woning Gagelveld Reusel

18 september REUSEL - In een woning aan het Gagelveld in Reusel is afgelopen zaterdag een inbraak gepleegd. Bij een andere woning in de straat is dat geprobeerd. De politie sluit niet uit dat er in meer huizen in de straat of wijk is geprobeerd in te breken. Daarvan is echter geen aangifte gedaan.