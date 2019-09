Voormalig PSV-directeur Fons Spooren in beroep tegen faillissement

Café De Herberg in Hapert krijgt opknap­beurt na overname: ‘Het wordt een mix van een feestcafé en een lichtbrui­ne kroeg’

26 september HAPERT - Een mix van een feestcafé en een ‘lichtbruine’ kroeg: dát moet De Gaopert worden. Per 3 februari nemen Tom (31) en Angela (32) Wilborts, eigenaren van café Den Bels in Casteren, het huidige De Herberg in Hapert over.