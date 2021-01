Voormalig uitbater naar Raad van State: ‘Burgemeester Maas had de pik op café D’n Bel’

Daar vocht Daniels tegen een drie jaar oude dwangsom van maximaal 9000 euro. In ieder geval om genoegdoening te krijgen, zo bleek tijdens de rechtszaak in Den Haag. Want eerder al trok Bladel een dwangsomrekening van 3000 euro in. In Den Haag draaide het dan ook alleen nog om de vraag of de gemeente en in het bijzonder voormalig burgemeester Maas in 2017 terecht een dwangsom had opgelegd tegen de herrie.

Volgens de raadsman van Daniels was daar geen sprake van. ‘De dwangsom was opgelegd omdat ernstige geluidsoverlast zou zijn veroorzaakt door bezoekers die buiten stonden. Maar uit metingen eind juli 2017 bleek dat er geen overtredingen waren. En toch kondigde de burgemeester op 1 augustus aan een dwangsom te zullen opleggen. De drie wethouders wisten daar niets van omdat die op vakantie waren. En dan eind december van dat jaar legde de burgemeester de dwangsom alsnog op, terwijl er tussen augustus en december ook geen enkele overtreding was.’ De gemeentewoordvoerder van Bladel zag het anders en zei dat er de afgelopen jaren talloze klachten over muziekoverlast van D’n Bel zijn ingediend.

Volgens de Bladelse zegsman was er alle reden om de dwangsom op te leggen, ook al werd niet duidelijk waarom de dwangsomrekening van 3000 euro uiteindelijk weer werd ingetrokken. De Raad van State zette een paar flinke kritische kanttekeningen bij het dwangsombesluit. Mocht daar alsnog een streep doorgaan dan hoopt ex-uitbater Daniels dat de nieuwe uitbaters daar profijt van trekken: ‘voor mij maakt het niet meer uit. Ik ben al die jaren zo dwars gezeten in Bladel dat mijn broer en ik de tent in 2018 hebben verkocht. Ik heb nu een horecabedrijf in Reusel en daar is de gemeente een stuk vriendelijker.’

Zijn raadsman merkte nog op dat alle ellende begon toen de burgemeester bij de rechter een besluit over het verlengen van de openingstijden verloor. ‘Dat vond de burgemeester echt niet leuk, vandaar dat hij er zich zo in vastbeet.’ De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.