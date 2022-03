Voorrang in Oirschot voor huizenkopers met ‘grote portemonnee’ is ‘onwenselijk en groot financieel risico’

De nieuwe toewijzingsmethodiek werkt als volgt: wie interesse heeft in een kavel of woning, schrijft zich in. Maar de inschrijver moet direct duidelijk maken hoe ‘concreet’ zijn interesse is. Wil hij kopen zonder financieringsbehoud -kortom kan degene direct de koopsom aftikken zonder lening van een bank of hypotheekverstrekker- dan krijgt hij de gekozen kavel of woning toegewezen.