Voorstel B & W Bergeijk: leges vergunningen tien procent omhoog

Het is een van de voorstellen in de begroting over 2020-2023, die eind oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ook worden de leges voor een vergunning voortaan berekend op basis van vierkante meters in plaats van op bouwkosten. De maatregel zou structureel 45.000 euro per jaar opleveren. „Daarmee willen we de leges meer in lijn brengen met die van de andere Kempengemeenten en ook meer kostendekkend maken”, legt wethouder Stef Luijten van Bergeijk uit. „Inwoners betaalden nu eigenlijk te weinig voor hetgeen ze kregen.”