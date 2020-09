Voortaan Muay Thai’en in Reusel

REUSEL - Waar ooit de sigarenmakers schouder aan schouder de rookwaren in elkaar draaiden, staan nu een grote boksring van 36 vierkante meter en een kooi voor kooigevechten. De geur van de tabak is er inmiddels weggetrokken, nu maakt de 55-jarige Ludo Kaethoven zich op om een aantal uiteenlopende sportlessen te gaan verzorgen in de oude Karel I-gebouwen aan de Turnhoutseweg in Reusel.

,,Sport is een mooie manier om met je eigen lichaam bezig te zijn en om gezond te blijven”, zegt Kaethoven. ,,Het is wel belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en de grenzen te bewaken.”

De oud-Reuselnaar keert weer terug naar zijn roots, in de plaats waar voor hem de liefde voor de sport begon. Als doorgewinterd duursporter verkende hij op verschillende takken van sport zijn grenzen. Dat deed hij soms samen met zijn partner Debby Urkens, maar ook alleen. Zo deed hij mee aan de Dutch Extreme en onlangs nog aan de Eco Challenge op de Fiji eilanden (momenteel te zien op de betaalzender Prime tv, red.). Maar hij begeleidt ook individuele sporters in de vorm van personal training. En alsof dat niet genoeg is, biedt hij daarnaast nabij het sportpark in Bladel al een uiteenlopend aantal buitensporten aan.

De sportschool in Reusel is voor hem een logische uitbreiding, omdat zaken als Muay Thai, kooivechten en crossfitt nog niet in deze omvang in de Kempen zijn.

Robuust

Het oude Karel I gebouw aan de Turnhoutseweg kent een lange geschiedenis. In de periode dat de sigarenindustrie de Kempen groot maakte, werkten er honderden arbeiders daar. Nu is het een bedrijfsverzamelgebouw en Kaethoven zag zijn kans schoon toen er negenduizend meter beschikbaar kwam.

Helemaal aan de achterzijde van het gebouw staan de deuren uitnodigend open en wordt er nog gewerkt aan de inrichting. De grote witte boksring ligt al klaar, verder liggen en hangen in de grote hal veel robuuste materialen als zware ballen, ijzeren gewichten en klimtouwen. ,,We willen er een uiteenlopend aantal trainingen aan gaan bieden”, legt Kaethoven het assortiment uit.

Het Muay Thai is populair bij de jeugd en crossfit is flink in opkomst, vooral bij jonge vrouwen. Hij stelt dat iedereen die interesse heeft in een van de sporten, ook personal training is mogelijk, zo binnen kan lopen. ,,Voor een aantal onderdelen is het wel goed om te beginnen met de opbouw van algehele fitheid. Daarna kan er specifieker getraind worden.”

Op zaterdag 26 september is er een open dag en op 1 oktober gaan de deuren open.