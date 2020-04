Voortaan ook legaal vissen op KBP Hapert

Mollen weet niet hoe er vis in de blusvijvers gekomen is: ,,Ik weet wel dat er veel karpers zitten. Het water is er vroeg warm in het voorjaar en die schieten dan snel kuit.’’ Hij hoopt met de actie ook jeugdige vissers aan de club te binden. ’t Rietvoorntje heeft ruim tweehonderd leden.



Er is weinig parkeermogelijkheid bij de blusputten. Daarom wordt aan vissers gevraagd om met de fiets of te voet gekomen. Er worden ook geen wedstrijden gehouden. Dat doet ’t Rietvoorntje op de Lemelvelden. Informatie over vergunningen is te vinden op de website.