Voortaan vooral de derde helft: Johan Luijten verruilt veld voor kantine in Hooge Mierde

De Hooge Mierdenaren weten altijd al het sportieve met het aangename te verenigen en met de wedstrijd van de huidige selectie tegen oud-eerste elftalspelers was dit niet anders. Voor het laatst zat Luijten in de dug-out. Vanaf nu zal hij de spelers soigneren in de derde helft als hij in de kantine de tapkraan gaat bedienen.

,,Dit voelt wel vreemd aan”, kijkt hij vooruit, kort voor aanvang van de wedstrijd. ,,Of ik nu als vlagger de wedstrijd volgde of als EHBO’er de verzorging van de geblesseerden deed, altijd voelde ik me verantwoordelijk. Want vergis je niet, een echte elftalleider ontvangt ook de scheidsrechter, veegt de kleedlokalen bij en zorgt dat elke speler met het juiste rugnummer speelt. Maar behalve al die praktische zaken gaat het ook om het bijstaan van de spelers. En ja, dat zal ik zeker gaan missen.”

Om zijn woorden meteen kracht bij te zetten heeft hij kort voor de wedstrijd nog oog voor HMVV coryfee Cees van Gool, de man die al meer dan 70 jaar lid is en nu kijkt naar het echte afscheid van de club. Hoe druk hij het ook heeft in de voorbereiding naar zijn afscheidswedstrijd, Johan neemt toch gewoon even tijd voor een praatje met de nestor van de club.

Uitslag van ondergeschikt belang

In de wedstrijd van de huidige tegen oud-elftalspelers was het behoorlijk eenrichtingsverkeer, uitgedrukt in een 6-0 stand. Maar de uitslag van de wedstrijd was duidelijk van ondergeschikt belang.

Om meteen aan zijn nieuwe rol in de kantine te wennen ging hij alle spelers voor in de derde helft. Er werd stevig geproost en voor het laatst officieel, maar zeker niet voor het laatst informeel, analyseerde hij met de trainer en spelers de wedstrijd. ,,Ik zag al veel trainers komen en gaan en het was meer dan bijzonder dat al die trainers vandaag hier aanwezig waren,” zegt hij met een brok in zijn keel.

,,Het zijn dit soort momenten die voor ons net zo belangrijk zijn als goed presteren in de competitie”, legt bestuurslid Dirk de Brouwer uit. ,,Ons eerste team zit nu midden in het bekertoernooi en eind september spelen we weer de eerste competitiewedstrijd in de vierde klasse. We weten daar al jarenlang goed mee te draaien, mede doordat we de steun hebben van veel vrijwilligers, zoals Johan.”

Johan Luijten, door zijn vrienden in Hooge Mierde steevast Hakkie genoemd, kent het belang van goed vrijwilligerswerk en nu hij na 25 jaar aan een nieuw hoofdstuk binnen de club begint, weet hij dat hij ook daar zijn draai wel weer gaat vinden vinden.