Voortaan yoga en pilates in oude bankgebouw en kunstencentrum in Sterksel

De holistische praktijk Body & Mind neemt namelijk dit weekend haar intrek in het voormalige Rabobankgebouw aan de Heezerweg 2 in Sterksel. Het bijna veertig jaar oude gebouw was vanaf 2006 in gebruik als kunstencentrum. Daar kwam in maart 2020 een einde aan toen het Peter van den Braken Centrum, mede ingegeven door het coronavirus, de deuren sloot.

Ben en Daniëlle Pasveer uit Heeze kochten het gebouw dit voorjaar. Eind mei kregen ze sleutel van het gewezen bankgebouw in het centrum van Sterksel. Daniëlle Pasveer: ,,Alleen al de entree is geweldig. Ik was twee jaar geleden al verliefd op dit pand, maar toen was de huurprijs iets te hoog.”

Het gebouw heeft de afgelopen weken een fikse metamorfose gekregen. Er is volop geklust en geschilderd. Ook de tuin is aangepakt en wordt binnenkort geschikt gemaakt voor het geven van yoga. Het echtpaar is voorlopig nog niet uitgeklust. ,,Zo komen er onder meer nieuwe ramen in het pand.”

Bankkluis

Behalve een grote centrale oefenruimte, beschikt Pasveer over een kantoor, waar ook privé-sessies kunnen plaatsvinden. De oude bankkluis -met traliedeur- is nog altijd intact. En ook de kleine kluisjes zijn gebleven.

Pasveer is al meer dan twintig jaar yogadocent, waarvan ze de afgelopen zes jaar ze haar praktijk aan huis had. Naast het doceren werkt ze als hypnotherapeut en mindfulness-coach. In het nieuwe onderkomen aan de Sterkseleweg is ruimte voor workshops, trainingen, mini-retraites en verdiepingsdagen.

,,Het is best wel spannend om deze stap te zetten”, zegt de yogadocent. ,,In coronatijd heb ik lang niet kunnen werken, maar inmiddels begint het weer flink aan te trekken. Het is de bedoeling om hier de komende jaren door te groeien.”

Dit weekend houdt ze open huis. Belangstellenden kunnen zaterdag en zondag, telkens van 10.00 tot 15.00 uur, een kijkje in het gebouw komen nemen. Vanaf maandag 4 juli gaan de deuren officieel open. Meer info op bodyandmindsterksel.nl.

Daniëlle Pasveer voor het voormalige bankgebouw en kunstencentrum in Sterksel.