Voortaan zoeken op website naar uitjes in de Kempen

Wie heeft zich al niet eens op een vrije dag de vraag gesteld: ‘Wat zullen we vandaag gaan doen?’ Drie plaatselijke ondernemers uit de Kempen hebben daar een oplossing voor. Hans Kraaijvanger: ,,Een paar jaar terug zat ik met mijn gezin op een vakantiepark op de Veluwe. Het regende en ik ging op zoek naar een uitje in de buurt. Bij de receptie lagen folders en brochures met mogelijkheden. Die waren te grootschalig voor ons of te ver weg of niets op de datum dat we er waren. Via via kwamen we op een springkussenfestival terecht. Heel leuk, kleinschalig en niet te druk. Dat hadden we dus nergens kunnen vinden. Toen ik daar eens over nadacht en het er met vrienden over had, hadden deze dezelfde ervaringen. Zo kwamen we op het idee voor uitjesplaats. Samen met Martien de Bruijn en Pieter van der Zeeuw ben ik aan de slag gegaan. We verwonderden ons er over dat zoiets nog niet bestond en dat de domeinnaam zelfs nog vrij was.”

Kneuterig

Uitjesplaats is vergelijkbaar met de verkoopsite Marktplaats. Ondernemers en organisatoren plaatsen er al hun evenementen en initiatieven. Inwoners en toeristen hebben op hun beurt een plek waar ze alles vinden in de Kempische regio, die globaal loopt van Reusel tot Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk. De Bruijn: ,,Activiteiten van groot tot klein. Het mag gerust wat kneuterigs zijn, zodat er voor ieder wat te vinden is. Dat kan de garagesale, wijnproeverij of een speeltuintje zijn. Organisatoren maken een account aan en zetten het er zelf op. Heel simpel en helemaal gratis.”

Na het vele voorwerk en het polsen van de belangstelling bij onder andere TIP Eersel, gemeente, TerSpegelt en camping De Paal was alles bijna klaar toen het coronavirus rondwaarde. Veel evenementen werden afgelast. De Bruijn: ,,We waren even uit het veld geslagen. Moesten we het een jaar uitstellen? We zagen echter veel mooie nieuwe en creatieve initiatieven. Het is bewonderingswaardig wat er allemaal bedacht wordt om ook in de 1,5 meter samenleving succesvol te zijn. Juist nu is het cruciaal dat het publiek de initiatieven weet te vinden. We hebben er een tandje bijgezet zodat we 1 juni online kunnen.”