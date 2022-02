Vraag naar woningen met zorg voor dementerenden neemt snel toe: ‘Als we vandaag zeggen: kom maar, dan zit het hier morgen vol’

Huize Moors is een initiatief van Comfor Zorg & Wonen. De organisatie is al elders actief in het land. Soms verhuurt ze zelf ook de appartementen, zoals in Bladel het geval is. Als het aan Comfor ligt, komen er snel meer van dit soort initiatieven in de regio, zoals bijvoorbeeld in Eersel en Valkenswaard. ,,Aankomende jaren ontstaat grote druk op de verpleeghuizen", weet Van den Borne. ,,Er komen meer senioren en ze worden ook nog eens ouder. Die groei is enorm. En dus komen er ook meer mensen met dementie. Het lijf is goed, maar de geest wil niet meer. Dat is een groot probleem voor de toekomst. Voor die groep wordt te weinig gebouwd.”