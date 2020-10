Vraagtekens bij aandeel sociale huur in nieuw wooncomplex Bergeijk

Bloemen­schil­de­rij­en in coronatijd, in Cultuur­huis Bergeijk

17:08 BERGEIJK - Het Cultuurhuis in Bergeijk staat en hangt vol kunstwerken over bloemen en planten, dankzij een lezing van Wilhelmien van Dijk. 23 kunstenaars uit de Kempen hebben invulling gegeven aan de lezing die Van Dijk-Knapen (63) in september hield over bloemen en planten door de eeuwen heen. Samen met Jos Smeets (74) heeft zij de tentoonstelling samengesteld.