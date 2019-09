Vraagtekens bij studietrip Oirschotse scholenkoepel naar VS

OIRSCHOT - Een voorgenomen reis van management, directeuren en enkele leerkrachten van scholenkoepel Skobos naar New York leidt in Oirschot tot gefronste wenkbrauwen.

Een aantal ouders zet vraagtekens bij de trip, die voor oktober gepland staat. De politieke partij Sociaal Progressief Oirschot (SPO) heeft er vragen over gesteld aan B en W van Oirschot.

Onder scholenkoepel Skobos (Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk) vallen vijf basisscholen. Tussen 5 en 13 oktober - een week vóór de herfstvakantie - reist een gezelschap van achttien personen naar New York en New Jersey voor een studiereis.

SPO heeft 'signalen opgevangen' dat ouders zich afvragen hoe zo'n verre, dure reis te verantwoorden is. ,,Wij vragen het college om in gesprek te gaan met Skobos", zegt SPO-raadslid Erik Strijbos. ,,We vragen ons af of het geld nuttig - aan goed onderwijs - wordt besteed en uit welk potje het komt. Wij hebben nog geen oordeel, ik ben benieuwd naar de antwoorden.”

Skobos-voorzitter Frans Bruinsma wil niet reageren, maar verwijst naar de brieven die naar het personeel zijn gestuurd over de reis. ,,We hebben niets te verbergen." In de brieven wordt ingegaan op het hoe en waarom van de reis. De focus ligt op innovatief onderwijs, gericht op de zogenoemde '21st century skills'; competenties die leerlingen in de toekomst nodig hebben. Er worden bezoeken gebracht aan scholen en projecten. De reis wordt deels bekostigd uit (geoormerkt) scholingsgeld van directeuren, maar deels ook uit de Skobos-reserves.

Meerwaarde

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) stelt in een schriftelijke reactie dat het deze reis 'inhoudelijk steunt'. ,,We richten ons op de meerwaarde voor onze kinderen en leerkrachten.”

Maar niet alle ouders zijn overtuigd. Een vader, die niet met naam genoemd wil worden, refereert aan een studiereis van Skobos naar Singapore, in 2015. ,,Van die groep van zeventien werken er inmiddels nog maar een paar bij Skobos", aldus de ouder. ,,Hoeveel nut heeft het dan? Destijds werd ook gezegd dat ze halfjaarlijks zouden terugkomen op de resultaten van die reis. Maar daar hebben we niets meer van vernomen." Onder de ouders baart het opzien dat voorzitter Bruinsma zelf meegaat. Hij neemt over twee maanden immers afscheid van Skobos. ,,Richting toekomst profiteer je dus niet van deze reis."