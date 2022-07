Vrachtwagen brandt uit in Oirschot, ondanks brandweer in de buurt

Sloop bevestigt nog eens: geen megastal voor varkens in Spoordonk

OIRSCHOT - Ruim een week nadat duidelijk werd dat er toch geen megastal komt aan de Logtsebaan in Oirschot, aan de rand van natuurgebied Kampina, is de eerste stap op weg naar sloop en sanering van dat terrein gezet. De achterste varkensstal is gesloopt.

4 juli