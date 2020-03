Vrachtwagentje vol met drugsafval achtergelaten in centrum Bergeijk: ’Hoe krijg je het verzonnen?’

Buurtbewoners troffen de bus zonder kentekenplaten zondagochtend aan en alarmeerden de politie. De witte Daf viel niet alleen op vanwege de ontbrekende kentekenplaten, maar ook omdat hij tegen het verkeer in stond geparkeerd: in de Nieuwstraat geldt eenrichtingsverkeer. Het voertuig is er vermoedelijk zaterdagavond neergezet, vanaf de Van Beverwijkstraat.

Het vrachtwagentje was letterlijk tot de nok toe gevuld met vaten drugsafval. Volgens een ter plaatse aanwezige handhaver van de gemeente Bergeijk ging het om basisstoffen voor waarschijnlijk amfetamine en zuren. Die twee soorten stoffen moeten uit oogpunt van veiligheid apart worden bemonsterd en afgevoerd, een klus die zondag de hele dag heeft geduurd.

De gemeentelijk handhaver noemt de dumping ’echt levensgevaarlijk’. ,,Wie verzint het nou om zoiets midden in een woonwijk te parkeren? In het buitengebied was het vast ook wel ontdekt. Stel je voor dat de boel in brand was gevlogen, dan had dit heel anders kunnen aflopen.”