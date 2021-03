Vragen bij openbare verkoop stikstofruimte in de Kempen

DEN BOSCH/LAGE MIERDE - In de provinciale politiek zijn vragen gerezen over de handel in stikstofruimte in de Kempen. De provincie is een openbare verkoop gestart van stikstofruimte die afkomstig is van een eerdere aangekochte boerderij in Lage Mierde. Verschillende fracties zijn kritisch over de gang van zaken.

Sinds het stikstofvonnis van Raad van State in 2019 mag het uitbreiden van een bedrijf, woningbouw of de aanleg van wegen niet leiden tot extra neerslag van stikstof op beschermde natuur. Voor bedrijven en overheden die daardoor klem zitten, is het in Brabant sinds september mogelijk om stikstofruimte over te kopen van bijvoorbeeld stoppende boeren. Dit wordt ‘extern salderen’ genoemd.

Bij het stikstofloket komen vraag en aanbod bij elkaar

De provincie heeft daartoe een loket in het leven geroepen, dat vraag en aanbod van stikstofruimte bij elkaar brengt. Dat is ook gebeurd bij plannen in Lage Mierde. De provincie kocht daar in 2019 een boerderij met grond voor de ontwikkeling van natuurgebied Kempenland-West, maar heeft de bijbehorende stikstofruimte zelf niet nodig. Een private partij heeft zich bij het provinciale stikstofloket gemeld om zo een uitbreiding van een manege in de buurt mogelijk te maken.

Voordat het tot een overeenkomst komt, wil de provincie ook andere partijen in de omgeving in de gelegenheid stellen om zich te melden. Daarom is een openbare verkoop gestart en die leidde bij een aantal fracties in Provinciale Staten tot gefronste wenkbrauwen. Met name over de procedure. Zo zouden de voorwaarden en de inschrijvingstermijn (tot 6 april) zo zijn opgesteld dat kleine ondernemers in het gebied daar nauwelijks aan kunnen voldoen.

Oplossing voor PAS-melders blijft bij Rijk liggen

Daarnaast had Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) graag gezien dat een deel van de aangeboden hoeveelheid stikstof gereserveerd was voor zogenoemde ‘PAS-melders’: boeren die weinig stikstof uitstoten maar door de huidige strengere regelgeving plotseling toch een vergunning nodig hebben.

Het Rijk heeft aangegeven voor een oplossing te zorgen voor die agrarische bedrijven, die nu in feite illegaal werken. Dat gebeurt via de net vastgestelde stikstofwet. De provincie wil de verantwoordelijkheid daarvoor dan ook bij het Rijk laten liggen, zei stikstofgedeputeerde Erik Ronnes (CDA).

Oppositiepartij SP pleitte ervoor om alle stikstofruimte die de provincie ‘overhoudt’ helemaal niet te verkopen, maar te bewaren voor maatschappelijke doelen of om direct ten goede te laten komen aan de natuur. Een motie met die oproep vond vrijdagavond onvoldoende steun.