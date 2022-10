Vrije Hapertse partij wil geen verhoging ozb met inflatiecorrectie: ‘Geen mensen met een eigen huis op extra kosten jagen’

Dat is de uitslag van een overleg van de fractie van de VHP, zo meldt fractievoorzitter Toon van Dun. ,,In de begroting zijn we destijds uitgegaan van een inflatie-correctie van 4,6 procent. Maar als je kijkt waarop de inflatie nu al maandelijks uitkomt, dan zitten we op dertien, veertien procent. Dat is natuurlijk veel hoger.”

In de fractie is gediscussieerd wat dat voor de ozb en de gemeente betekent. Als de echte inflatie wordt doorberekend in de ozb-verhoging, dan gaat dat velen in Bladel op extra kosten jagen. ,,Voor een aantal mensen met een eigen huis gaat dat echt een probleem worden”, meent Van Dun.

Bladel staat er financieel goed voor

Zijn fractie is tot de slotsom gekomen dat een dergelijke verhoging helemaal niet nodig is. ,,Bladel staat er financieel erg goed voor. Waarom zouden we dan nóg meer geld in kas willen hebben? We kunnen ervoor kiezen dat een verhoging gebaseerd op een inflatie-correctie helemaal niet doorgaat.”

De VHP gaat dat in de komende commissievergadering dan ook voorstellen. Het college van Bladel krijgt, als het aan de Hapertenaren ligt, het verzoek voorgelegd de inflatiecorrectie niet mee te nemen in een verhoging van de ozb. De partij vindt dat de maatregel ook met de andere vier Kempengemeenten besproken moet worden. ,,We stellen dit voor omdat we mensen willen helpen. Dat geldt wat ons betreft ook voor de rest van de Kempen.”