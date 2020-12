Vroeger voetbalde Laurens Dassen in de Kempen, nu mikt hij op de Tweede Kamer in Den Haag

KNEGSEL - Vroeger stond zijn doel op de voetbalvelden in de Kempen, als hij het met Knegselse Boys opnam tegen Steensel en Vessem. Inmiddels mikt Laurens Dassen (35) op Den Haag. Niet als voetballer, maar als politicus. De oud-Knegselnaar is lijsttrekker van Volt bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Tot zijn vijftiende dacht Dassen Knegsel nooit te verlaten. ,,Ik maakte muziek en voetbalde er met mijn vrienden. Iedereen kent elkaar en de omgeving is mooi.” Daarna begon dat beeld te kantelen. ,,Mijn blik op de wereld werd meer geopend. De aanslag op de Twin Towers had een enorme impact. Ik las vaker de krant, volgde het nieuws en thuis aan de keukentafel had ik samen met mijn zus, broertje en ouders discussies over hoe we de wereld, Europa en de samenleving zagen.”

De wereld buiten Knegsel bleek heel groot te zijn. Hij ging in Nijmegen bedrijfswetenschappen studeren, belandde een half jaar in India voor zijn studie en nam deel aan Modern United Nations. Dat is een conferentie met scholieren en studenten waarin vergaderingen van de Verenigde Naties worden nagebootst. ,,Je vertegenwoordigt een land bij een bepaald onderwerp. Hoe sta je in een discussie als je Frankrijk of Burkina Faso bent.”

Opnemen tegen Amerika, India, China en Rusland

Politiek betrokken bij een partij was hij niet. Dat veranderde in 2018. Zo’n anderhalf jaar daarvoor stemde de Britse bevolking voor een Brexit en Dassen merkte ook in andere landen een groeiend nationalisme. ,,Terwijl ik vind dat landen niet zonder elkaar kunnen in Europa. Alleen door samen te werken kun je het opnemen tegen Amerika, India, China en Rusland. Dat verhaal hoorde ik tot mijn verbazing bijna niet. Volt laat dat geluid wel horen.”

Hij sloot zich aan bij de Europese politieke partij Volt, die in meerdere landen actief is. De partij haalde in Duitsland een zetel voor het Europees Parlement, ook zijn er lokale en regionale vertegenwoordigers in Duitsland, Italië en Bulgarije.

Problemen stoppen niet bij grenzen

In maart doet Volt voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wat heeft een Europese partij te zoeken in Den Haag? ,,De uitdagingen waar we voorstaan op het gebied van klimaat, veiligheid, migratie, corona spelen globaal. Terwijl politiek nationaal is georganiseerd. Dat willen we doorbreken. Die grote problemen moeten we gezamenlijk oppakken, want ze stoppen niet bij een grens. Daarom hebben we in alle landen hetzelfde beleid bij globale onderwerpen.” In het verkiezingsprogramma komen ook andere onderwerpen zoals het onderwijs en de woningmarkt aan bod.

Niet iedereen is positief over Europa. ,,Er wordt gedacht in tegenstellingen, terwijl dat volgens mij niet hoeft. Wat goed is voor de Europese samenleving is goed voor Nederland. Iedereen heeft baat bij een klimaatoplossing. Europa kan hierin wereldwijd een leidende rol nemen. Mijn tijd in India versterkte mijn beeld dat we het hier in Europa goed voor elkaar hebben. Niet alles gaat goed, maar dat wil niet zeggen dat je moet vertrekken uit de Europese Unie, dan moet je zorgen dat er aanpassingen komen. Zo is het veto van lidstaten een rem op vooruitgang.”

Drie zetels

Met Volt deed Dassen, die in Amsterdam woont, vorig jaar mee aan de Europese Parlementsverkiezingen. De partij haalde in Nederland bijna twee procent van de stemmen. Ondanks dat het geen zetel opleverde, geeft die uitslag Dassen vertrouwen. ,,Bij de Tweede Kamerverkiezingen is twee procent van de stemmen goed voor drie zetels. De uitslag is niet een-op-een te vertalen naar de komende verkiezingen, maar het halen van de Tweede Kamer is een reëel doel.”