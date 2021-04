Vrolijke chaos bij school Westerhoven

Een kijkje bij de school op maandagmiddag leert dat zodra de schoolbel is gegaan de kinderen naar buiten druppelen en nauwelijks oog hebben voor de nog rustige weg. Dat wordt even later wel anders als steeds meer auto’s zich melden. Het is een vrolijke chaos met kinderen die her en der oversteken en ouders die van verre hun kinderen wenken.

Enkele moeders die anoniem willen blijven en die deze middag al vroeg tegenover de school staan melden dat de auto’s niet binnen het gebied tussen het gele en rode potlood mogen parkeren. Ze vinden het nu niet zo heel veilig. ,,We konden de kinderen eerst op het schoolplein ophalen, maar door corona mag dat niet meer.” Dus staat iedereen aan weerszijden van de Dorpstraat te wachten.

Chantal van Velzen vindt dat de auto’s hier erg hard door de straat rijden. Oma Marjo Mannaerts die haar kleinkinderen komt ophalen vindt het wel meevallen. Jolanda van Hirsel komt met haar zoon Noah (13) haar dochter uit groep 8 ophalen. ,,Toen mijn kinderen nog klein waren vond ik het verschrikkelijk”, zegt ze. ,,Het is hier best wel druk en de auto’s rijden hier ook best wel snel”, aldus Noah die tot vorig jaar nog op De Ster zat.

Milou Schoone woont zelf in de Dorpstraat. ,,Ze rijden hier heel hard. Ik deed dat waarschijnlijk ook toen ik nog geen kinderen hier op school had”, zo erkent ze ruiterlijk. ,,Vooral vanaf de bocht met de Aarperstraat wordt gas gegeven.” Zij denkt dat bloembakken en wegversmallingen de oplossing zijn. De drempel die er nu in de straat ligt voor de school vindt ze niet hoog genoeg.

Directeur Stan Schilleman van basisschool De Ster vertelt dat het vooral in de ochtend spitsuur is. Niet alleen ouders, maar ook veel ander verkeer komt dan door de Westerhovense Dorpstraat. ,,We hebben nu in coronatijd een continurooster, zodat we maar twee keer per dag die situatie hebben. Door corona mogen de ouders niet meer mee naar binnen dus alles blijft buiten voor de school staan. Kinderen die bij het uitgaan van de school aan de overkant van de straat hun ouders zien staan steken vaak zonder te kijken de straat over.”

De parkeerplekken voor het schoolgebouw die er zijn, worden bezet door het personeel. ,,We hebben zelf een keer een oversteekplaats gemaakt, maar het is lastig om ouders te vinden die klaar-over willen zijn. We hebben nu contact met Veilig Verkeer Nederland en die gaan komend schooljaar onderzoek doen. Ook met het verkeersonderwijs besteden we in de lessen hier aandacht aan. We krijgen van de gemeente Bergeijk alle medewerking. Ook hebben we gedacht aan eenrichtingsverkeer in de ochtenduren bij de start van de school, maar dat schijnt lastig te regelen te zijn.”

De gemeente Bergeijk is ook bij dit onderzoek is betrokken en gaat kijken of er naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek straks extra maatregelen nodig zijn. In 2020 hebben de gemeenten in samenspraak met alle verkeersouders van de basisscholen in het kader van veilige schoolomgevingen een plan gemaakt voor het uniform inrichten van de schoolomgevingen. Hierdoor zijn extra aanduidingen ‘school’ en palen in de vorm van potloden geplaatst om de schoolomgeving aan te geven.