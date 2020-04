Vrome Thea Timmermans (1926-2020) was spil in het Eerselse vrijwilligerswerk

In memoriamEERSEL - ‘Supervrijwilliger’ Thea Timmermans uit Eersel is vorige week donderdag op 93-jarige leeftijd overleden. De oud-handwerklerares was de oprichtster van de EHBO-vereniging in haar woonplaats. Ook organiseerde zij vele bedevaarten en activiteiten voor ouderen.

Timmermans was een telg uit een grote, bekende Eerselse familie. Zij was nummer drie in een gezin van dertien kinderen. Een ras-Eerselse, geboren tegenover de kapel, in het gebouw waar vroeger café de Tramhalte zat (het huidige restaurant Promessa). Het katholieke geloof speelde een belangrijke rol in haar leven. Al in haar kinderjaren liep ze als ‘bruidje’ mee in de processie naar Werbeek. Timmermans zong van 1966 tot begin dit jaar in het Eerselse kerkkoor.

Verzamelaarster

Bedevaarten bleven als een rode lijn door haar leven lopen. ,,Ze was in haar jongere jaren eens zwaar ziek geweest. Ze ging naar Lourdes. Ze beloofde daar aan Maria dat zij jaarlijks terug zou komen, als zij haar beter zou maken,”vertelt haar broer Harry.

Timmermans knapte daarna wonderwel op. Ze hield zich aan haar woord: tot 2019 heeft ze trouw elk jaar Lourdes bezocht, in totaal 65 keer. De Eerselse ontwikkelde zich als een verwoede verzamelaarster van devotionalia. ,,Ze had 650 Mariabeeldjes van over de hele wereld, rozenkransen, noem maar op. Alles wat ook maar de geur van devotie had, had zij in haar verzameling.”

Touwtjes in handen

Ook organiseerde Timmermans pelgrimages voor zieke mensen, naar diverse bedevaartsoorden, waarbij ze als leidster optrad. Die rol nam ze graag op zich, volgens broer Harry. ,,Ze had graag de touwtjes stevig in handen. Een eigenzinnige dame, die zich niet bepaald de kaas van het brood liet eten. Mede dankzij deze eigenschappen heeft zij in Eersel veel van de grond gekregen.”

Zo stond Timmermans aan de wieg van de lokale EHBO-vereniging, waar zij tot hoge leeftijd aan verbonden is gebleven. Ook was zij actief binnen het Rode Kruis. Ze nam de organisatie van vele ouderenactiviteiten op zich. Door haar vrijwilligerswerk was Timmermans een bekende verschijning in Eersel. Ze kreeg hiervoor een koninklijke onderscheiding. Daarnaast was zij een graag geziene gast tijdens de carnaval. Regelmatig kwam haar naam voorbij tijdens de zittingsavonden.

Eerste bankje in de kerk