Vrouw (55) seksueel misbruikt door man op weg tussen Reusel en Bladel, ook meisje (15) belaagd

De politie onderzoekt de beide incidenten. ,,Of de zaken met elkaar in verband staan en of het om dezelfde persoon gaat moet blijken uit verder onderzoek.”

In allebei de gevallen was de dader een man. Het eerste incident vond plaats op donderdagavond 21 april, rond 22.30 uur. Het 15-jarige meisje fietste die avond van Reusel naar Bladel toen ze bijna van haar fiets werd getrokken door een onbekende man. Deze man was te voet. ,,Door hard door te fietsen, wist het meisje aan de man te ontkomen. Wat zijn bedoeling was is niet duidelijk.”

Zondag 1 mei rond 03.30 werd een 55-jarige vrouw van haar fiets getrokken door een man. Dat gebeurde volgens de politie op hetzelfde traject. Deze vrouw fietste van Bladel richting Reusel. De vrouw werd in de bosjes seksueel misbruikt door de man. ,,Toen er een fietser langskwam schoot deze het slachtoffer te hulp en is de dader te voet gevlucht in de richting van Bladel.”

De politie meldt dat het in beide gevallen gaat om een ‘opvallend kleine man’, ‘en ook de plek van de incidenten komt nagenoeg overeen’.

Kempenverkrachter

Twee jaar geleden werden de Kempendorpen ook al opgeschrikt door een aanrandingszaak. Toen sleurde een man twee jonge meiden de bosjes in, bond hij hen vast en randde hij hen aan. Daarnaast deed deze man twee pogingen tot aanranding. Dat gebeurde destijds in Casteren, Hulsel, Reusel en Netersel.

Nadat de politie een klopjacht startte, meldde verdachte Thomas van W. zich op het bureau. Zijn broer had hem herkend. Eind 2020 werd hij veroordeeld tot vier jaar cel voor twee verkrachtingspogingen en kreeg hij tbs. Het Openbaar Ministerie noemde Van W. de Kempenverkrachter en ‘de grootste nachtmerrie van elke vrouw: de bruut uit de bosjes’.

