Vrouw (70) uit Bladel bestolen: in mum van tijd pinpas weg, code afgekeken en geld opgenomen

BLADEL - Een 70-jarige vrouw uit Bladel is slachtoffer geworden van twee slinkse dieven. De vrouwen keken haar pincode af toen de dame boodschappen deed en kwamen vervolgens met een smoesje haar woning in. Daar stolen ze de pinpas van de Bladelse.

Nog geen twintig minuten later werd er 3400 euro gepind van haar rekening. De vrouwen keken de code af tijdens het afrekenen bij de Jumbo-supermarkt in Bladel. Dat gebeurde rond 11.45 uur. Al op 21 juli, maar de politie brengt het incident pas woensdagochtend naar buiten in een poging de daders alsnog op te pakken.

Bij thuiskomst legde de vrouw haar portemonnee in de bijkeuken. ,,Ze zag achter haar twee dames in de bijkeuken staan. Die vroegen haar om de weg. Mevrouw liep even weg terwijl de dames er nog stonden en wees vervolgens de weg.”