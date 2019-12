Vrouw aangereden in uitgaanscentrum Reusel: met hoofdletsel naar ziekenhuis

Beurs in Reusel: Alleen een oud onderdeel? Of toch een complete tractor? ‘Niemand gaat met de hoofdprijs naar huis’

7:43 REUSEL - Victor van Genechten (73) vertrok zaterdag in alle vroegte vanuit Geel (B) voor de onderdelenmarkt van HMT in Reusel. Hij had zelf het nodige spul te verhandelen, maar er was ook net die ene plaatschaar waar hij al meer dan een jaar naar op zoek was.