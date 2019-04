Vrouw door drie mannen overvallen in woning, politie zoekt daders in bosgebied Riethoven

Tropische fruitsor­bet en ijs met bier: Aniek uit Hapert maakt kookboek met ijsrecep­ten

19 april RIJEN - Aniek Keijsers eet het liefst elke dag ijs. Sinds een paar jaar maakt ze het zelf, in haar keuken in Rijen. Daar staat ze uren te experimenteren met technieken en smaken. En nu kunnen ook anderen met haar recepten aan de slag: vanaf 25 april ligt haar eerste kookboek IJs & co in de winkel.