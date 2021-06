Vrouw gewond naar ziekenhuis na botsing in Casteren

Showroom Auto Smolders in Westerho­ven verhuurd aan Oostendorp Toyota

14:44 WESTERHOVEN - De voormalige Mazda-showroom van het voormalige autobedrijf Auto Smolders in Westerhoven is voor een aantal jaren verhuurd aan Oostendorp Toyota. Het bedrijf heeft hier sinds deze maand een zogenaamd Drop-Off point gemaakt. Ook staat de showroom vol met occasions van het bedrijf dat naast Toyota ook het merk Suzuki als dealer heeft. Oostendorp is ook gevestigd in Eindhoven, Helmond en Den Bosch.