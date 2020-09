Vrouw 's nachts door vier mannen overvallen in woning in Duizel

Vers van de pers, appelsap uit eigen tuin tijdens de sap-pers­dag in Oirschot

21 september OIRSCHOT - De appelmoes en appeltaarten komen je neus uit maar de appels zijn nog lang niet op. Gelukkig is er de sap-persdag in Oirschot. Voor de zesde keer werd deze zaterdag georganiseerd en de animo was groot. Bijna 8 ton fruit werd er verwerkt. Goed voor zo'n 4.500 liter puur sap, afhankelijk van de appelsoort friszuur of juist zoetig van smaak.