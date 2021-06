Vrouwen aan de bal in de Beerzen

Boukje Schellens (28) voetbalt nu drie jaar bij Beerse Boys in Vrouwen I, sinds één jaar zit ze in het bestuur van de club. Ze begon met voetballen op haar tiende jaar. Ranou Hems (27) uit Middelbeers voetbalt vanaf haar achtste jaar bij de Beerse Boys. Momenteel is ze coördinator bij de meisjes, maar ze is al langer actief als vrijwilligster binnen de club. Janske van de Wal (32) speelt ruim vijftien jaar voetbal. Bij Beerse Boys jaren eerst in het eerste en nu al enkele jaren in het derde.

Twee meisjesteams

Schellens trapt af. ,,Volgend jaar spelen we met vijf vrouwenteams, da’s inderdaad veel. Ook hebben we dan twee meisjesteams en voetballen er bij de jongsten nog meisjes gemixt bij jongens. En op vrijdagavond is er een dertigpluscompetitie voor vrouwen, kleine teams op een half veld.” Ze heeft ze geteld. Honderdeenenveertig actief spelende vrouwen en meiden. En daarvan zijn er tweeënvijftig niet woonachtig in Oost-West of Middelbeers.

Hems: ,,Onze leden komen overal vandaan. In omliggende dorpen hielden teams op te bestaan. Bij Beerse Boys is altijd aandacht gebleven voor vrouwenvoetbal. Bij ons kun je in verschillende klassen spelen, er is voor ieder wat wils. Bovendien horen velen over de gezellige sfeer op de club.” Ze geeft aan hard te werken om die fijne sfeer te blijven houden.

Meidenavond

,,We gaan het gesprek aan met de meiden. Meiden benader je toch weer anders dan jongens, zo is het gewoon. We organiseren regelmatig activiteiten, nemen deel aan toernooien en ieder jaar is er de meidenavond, waarbij meiden tussen 6 en 16 jaar spelenderwijs kennis maken met voetbal. Afgelopen mei was deze weer druk bezocht met zo’n vijftig voetbalsters.”

Begin jaren zeventig is Beerse Boys gestart met twee vrouwenteams. De jaren erna waren het één of twee teams, vanaf 2001 gaat de lijn omhoog, ook in prestaties. In seizoen 2002-2003 promoveerde Vrouwen 1 naar de landelijke 1e klasse via de nacompetitie. Komend seizoen dus vijf vrouwenteams, Vrouwen I speelt tweede klasse.

Quote Bij ons kun je in verschil­len­de klassen spelen, er is voor ieder wat wils

Hems: ,,In de Beerzen liggen de teamsporten niet voor het oprapen. Het is kiezen tussen volleybal of voetbal. Ook dat zorgt voor aanwas. En het succes van de Oranjeleeuwinnen speelt mee.”

Op zoek naar trainers

De trainers van de vrouwenteams zijn allemaal mannen. Schellens: ,,Ja, dat klopt, en hele fijne trainers, die het al lang bij ons volhouden. Maar door de groei zijn we ook op zoek naar nieuwe trainers. Het is ook een bepaald type trainer dat wij zoeken. De manier van communiceren, de manier van overbrengen van de boodschap, dat is een belangrijk aandachtspunt bij vrouwenteams.”

Door corona zijn de teams ook op zondagochtend gaan trainen, daardoor zagen zij elkaar wat vaker, leerden elkaar nog beter kennen. Van de Wal geeft aan dat er heel veel lol is onderling. ,,De derde helft is zeker belangrijk. Regelmatig wordt er iets in de kantine georganiseerd, reken maar dat we dan met veel aanwezig zijn.”

Ook roemen zij de waardering van de Beerse voetbalmannen. Van de Wal: ,,Altijd vragen ze naar de uitslag van een wedstrijd. Kijk, wij groeien daarvan. En letterlijk dus ook, met al die vrouwenteams. Nu ons publiek nog!”