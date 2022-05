Vrouwen in Reusel en Bladel waakzaam nadat man twee vrouwen van de fiets probeerde te trekken

Van het laatste kruispunt in Bladel tot aan de rotonde vooraan in Reusel is het net geen twee kilometer fietsen. En zeker de helft daarvan trap je langs een decor van bedrijven. Over de provinciale weg is het bovendien een komen en gaan van auto, vrachtwagens en tractoren. Zelfs 's nachts is het op de provinciale weg zelden verlaten. Toch trok een man hier zondagnacht rond half vier een vrouw (55) van de fiets, dwong haar de bosjes in en misbruikte haar.