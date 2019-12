Vrouwen van Nu was houvast en uitlaatklep

Het is af en toe zoeken naar woorden. De Luyksgestelse praat graag over de organisatie die zo'n belangrijke rol in haar leven speelde. Het voelde als haar kindje. Ze koestert de herinneringen, deelt ze enthousiast. Er is zoveel te vertellen, het is af en toe lastig waar te beginnen. Vrouwen van Nu was zowel houvast als uitlaatklep, waarin de Luyksgestelse haar creativiteit kwijt kon. Dat De Backer voor haar inzet voor de lokale gemeenschap op 16 december benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vervult haar met trots. Van burgemeester Arinda Callewaert van Bergeijk kreeg ze het lintje opgespeld tijdens de kerstviering. Naast trots overheerst de dankbaarheid als ze terugblikt op Vrouwen van Nu. „Het lidmaatschap was een opstap naar persoonlijke ontwikkeling.” En er was verbondenheid. „Ik heb veel aan de andere leden gehad, ook toen mijn man overleed. Het was een veilige plek waar ik steun kon geven en krijgen. ”