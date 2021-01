Vuurwerkschade in Bergeijk fors minder dan tijdens vorige jaarwisselingen

BERGEIJK - De vuurwerkschade liep in de gemeente Bergeijk deze jaarwisseling fors minder in de papieren dan in voorgaande jaren. Er was ‘slechts’ voor 850 euro aan schade te betreuren. Een schijntje vergeleken met de bedragen in 2019 en 2018. Toen had de gemeente nog een schadepost van respectievelijk 4850 euro en 3100 euro. De schade dit jaar bestond uit een kapotte prullenbak en drie vernielde straatnaambordjes. Er is ook een ruitje in de Rietveldabri gesneuveld, maar die kosten zijn niet voor de gemeente.