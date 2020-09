Vuurwerkverpakkingen bij bermbrand in Oirschot

Sjef en Sandra moesten een pad voor hun revalide­ren­de dochter uit hun tuin weghalen, nu moet ook bestem­mings­plan opnieuw

21 september EERSEL / DEN BOSCH - Een verhard oefenpad voor hun dochter moesten Sjef en Sandra Mollen uit Eersel verwijderen uit hun tuin, omdat het in strijd was met het bestemmingsplan. De gemeente moet zich nu opnieuw buigen over de bestemming van de tuin, zo oordeelt de Raad van State.