VVD Bergeijk: ‘Laat inwoners profiteren van 2,1 miljoen overschot op begroting’

,,Energiearmoede wordt misschien wel het woord van 2022 en anders wel van 2023", zei VVD-commissielid Jan van der Donk tijdens een recente commissievergadering in Bergeijk. Hij verweest daarmee naar de sterk gestegen energieprijzen voor huishoudens. ,,Daarom stellen wij voor om, vanwege deze heel bijzondere tijden, de positieve resultaten tot nu toe van 2,1 miljoen inzetten voor de inwoners van Bergeijk.”

Quote Op deze manier kunnen een tegemoetko­ming doen aan de burger, die het overschot op de begroting immers zelf betaald heeft Jan van der Donk, commissielid in Bergeijk namens de VVD

In welke vorm dat geld precies ingezet moet worden kon Van der Donk nog niet zeggen. Hij noemde wel voorbeelden als noodhulp aan inwoners en bedrijven en het niet verhogen van de gemeentelijke belastingen. ,,We willen in ieder geval een motie voorbereiden die we tijdens de bespreking van de begroting willen indienen”, aldus Van der Donk.

,,We vinden dat we in een situatie zijn beland waarbij het niet nodig is om onze flinke reserves verder vol te laten lopen", voegde Van der Donk toe. ,,Op deze manier kunnen een tegemoetkoming doen aan de burger, die het overschot op de begroting immers zelf betaald heeft.”

‘Duidelijke richting nodig voor besteden van overschot’

Wethouder Stef Luijten gaf aan dat de gemeenteraad duidelijk richting moet geven aan de manier waarop het geld naar de burger moet vloeien. ,,Het moet wel uitvoerbaar zijn. Dat geld zomaar in een potje stoppen is lastig, want dan weten we niet wat we ermee moeten. Daarnaast hebben we allerlei landelijke regelingen zoals de energietoeslag van maximaal 1300 euro", aldus Luijten.

De begroting wordt op 1 en 3 november behandeld door de gemeenteraad van Bergeijk.