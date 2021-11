VVD Bladel ergert zich aan ‘prutzwembadje’ in Egyptische Poort: ‘Ik mag hier mijn frustratie toch wel kwijt?’

BLADEL - VVD-raadslid Johan Adams kreeg donderdagavond nogal wat commentaar op zijn uitspraak dat Bladel bezig is met een ‘prutzwembadje’ in de Egyptische Poort. Het was vooral bedoeld om zijn frustratie en ontevredenheid te uiten, reageerde hij nadien. ,,Wij gaan hier geen nieuw voorstel op tafel gooien", aldus Adams.

Hi zei dat bij de behandeling van de begroting. Bladel praat al jaren over de nieuwe wijk Egyptische Poort. Belangrijk onderdeel daarvan is een ‘recreatiecentrum inclusief zwembad’. De voortgang in het hele project zit er nog niet helemaal in. Het college heeft geld gereserveerd voor de exploitatie van het sportcentrum, maar heeft nog niks losgelaten over de financiële constructie voor de hele wijk, inclusief het sportgedeelte.

Bladel is Bladel en Eersel is Eersel

De gemeente zit zich maar blind te staren op dat zwembad, vond Adams. ,,Het is een gemiste kans dat u niet samen optrekt met Eersel. Daar zijn ze ook aan het nadenken over een zwembad.” Als de twee samenwerken, kan de aanpak wat groter zijn, leek hem.

VHP-fractievoorzitter Toon van Dun ergerde zich aan de opmerking over het prutzwembad. ,,Er komt daar nogal wat te staan. Het is een bad van 25 meter. Natuurlijk kan het groter, dan kost het ook weer meer. Wil u dan zo'n bad als het Pieter van der Hoogenbandzwembad 25 kilometer verderop? Bladel is Bladel en Eersel is Eersel. Onze raad heeft een richting aangegeven. Laten we dat bad eerst maar eens voltooien.”

Geen Pieter van den Hoogenbandje naar Bladel

Adams ging daar op in. ,,Laat ik u geruststellen. Wij hebben geen ambitie om een Pieter van de Hoogenbandje naar ons dorp te halen. Het leek me goed om de kosten van onderhoud met Eersel te delen. Ik zit heus niet te wachten op stadse fratsen om internationale wedstrijden naar hier te halen.”

Niek Panjoel (Bladel Transparant) wees Adams erop dat als zijn plan zou doorgaan, Eerselnaren naar het zwembad in Bladel zouden moeten of, andersom, Bladelnaren naar Eersel. Dat is nog maar een aanname, vond Adams. Hij zag de Eerselnaren vooral naar Bladel komen. Want: ,,De Egyptische Poort is natuurlijk een ideale plek, ook voor Eersel.”

U zet de Egyptische Poort op slot

Van Dun vond dat Adams nogal wat op het spel zette. ,,Dat zwembad is een wezenlijk onderdeel van het plan Egyptische Poort. Als u eerst wil onderzoeken of een zwembad óf in Bladel óf in Eersel moet komen, zet u de Egyptische Poort op slot. Daar zijn wij op tegen.” Zo ver wilde Adams niet gaan. ,,Wij vinden het een gemiste kans. Je mag je frustratie hier toch wel kwijt?”