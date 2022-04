VVD en ESA opnieuw samen in coalitie in Eersel, huidige wethouders keren terug

Koninklij­ke onderschei­ding voor Eerselnaar Gi Wouters

EERSEL - Gi Wouters (83) uit Eersel mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Wim Wouters tijdens een bijeenkomst in woonpark De Donksbergen in Duizel.

20:04