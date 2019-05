VVD-raadslid Dennis Hoffland uit Eersel op 49-jarige leeftijd overleden

Waaraan Hoffland precies is overleden is nog onduidelijk. Kraaijeveld: “Vermoedelijk is er sprake geweest van hartfalen. Het gekke is dat er nooit signalen waren dat hij hartproblemen zou hebben. Hij leefde gezond, rookte niet en sportte veel.” Hoffland werd vrijdagochtend onwel, waarna de ambulance werd gebeld. “Afgelopen dinsdag en woensdag heb ik Dennis nog gezien en gesproken bij verschillende commissie- en fractievergaderingen. We zijn allemaal verbijsterd door zijn overlijden”, aldus Kraaijeveld. “Hij heeft zich altijd enorm ingezet voor de VVD.”