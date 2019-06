VWO-leerlingen Rythovius College in Eersel opgelucht na opnieuw afleggen examens Wiskunde A en Geschiedenis

Als Femke Janssen aan het einde van de middag staat te wachten op haar mede-eindexamenkandidaten die nog aan het zwoegen zijn in een warme examenzaal, krijgt zij een doosje in haar handen gedrukt. Een goedmakertje van Post.nl voor de geleden schade: een cadeaubon van een paar schamele euro.

Schamper

Het leidt begrijpelijkerwijze tot schamper gelach bij de leerlingen. Het was immers bij Post.nl dat de postzakken met de examens van de leerlingen werden gestolen, waardoor zij nu noodgedwongen op herhaling moesten voor Wiskunde A en Geschiedenis. In totaal moesten 36 leerlingen op het Rythovius College minstens één van de examens overdoen.

Die examens waren wel te doen, volgens de meeste kandidaten. Maar vooral Geschiedenis was beduidend pittiger, legt Janssen uit. ,,Al had ik me ook wel minder goed voorbereid. We kregen eerder de uitslagen van onze andere examens en daaruit bleek dat ik er al goed voor stond.”

Zuur

,,En nou is ’t klaar!,”roept Len van Steensel met zichtbare opluchting. Hij was het beu om op de examenfeestjes steeds maar te moeten uitleggen dat hij –in tegenstelling tot veel andere vrienden-nog niet geslaagd was en vooral ook hoe dat kwam. ,,Ik vond het eerst heel zuur dat ik de examens moest overdoen. Maar ik heb me er ook snel overheen gezet en ben toch weer aan de slag gegaan met leren.”

Sebas Kleemans was er extra op gebrand om deze examens ook weer goed te maken. De uitslagen zijn namelijk beslissend voor wel of niet cum laude slagen. ,,Stel dat dat toch niet lukt nu en het was met het eerste examen wel gelukt. Dat is wel zuur.”