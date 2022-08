‘Waar ik ook ben, mijn oog valt op stenen en keien’

ZomerserieREUSEL - Guus Van Gompel (64) is geen archeoloog, maar weet wel alles te vertellen over de duizend zwerfkeien, klein, groot en nog groter in zijn voortuin aan zijn huis in ’t Heike in Reusel.

,,Ik heb altijd op deze plek gewoond en ik weet niet beter dan dat onze voortuin vol stenen lag, zoals mijn kinderen en vrouw nu ook weer niet beter weten”, vertelt de Reuselnaar. ,,Er wordt hier eigenlijk nooit over gepraat. Het is er gewoon. Terwijl ik wel publiek krijg. Voorgangers stoppen ervoor.”

Pa haalde ze vroeger op allerlei manieren op, maar meestal met paard en kar. Als kind mocht Van Gompel al mee om grote keien op te halen. Hij kan zich niet anders heugen dan dat pa altijd in de weer was met de natuurstenen.

Verzot

,,Hij was verzot op witte keien. Dat zie je wel. Er komt eigenlijk al lang niets meer bij. De meeste zijn erfstukken, enkele heb ik later nog gekregen, maar ik heb er nooit een cent aan uitgegeven. Waar ik ook ben, mijn oog valt op keien en stenen.” Het zit in de genen bij de familie Van Gompel, want ook de jongste broer, overleden zwager en daar weer de zoon van, zijn allen gek van keien.

Vader Van Gompel was vooral geobsedeerd door de keien uit de regio. ,,Hij was weg van natuursteen, en ik dus ook. Als je goed kijkt naar de kleuren, structuur en strepen is dat toch prachtig.” Van Gompel geniet ervan. Hoe groter hoe mooier, vindt hij. Zijn allergrootste trots staat achter het huis, twee grote keien op elkaar, als bankje bij de vijver.

Favoriet

,,Deze is veruit mijn favoriet. De bovenste steen heeft een afmeting van anderhalve meter en een dikte van dertig centimeter en is afkomstig uit Netersel. Ik zou hem graag naar de voorkant halen, maar deze pak je niet zomaar op.” Een gespleten nagel herinnert nog aan die ene keer, dat hij een aantal stenen probeerde te rangschikken. ,,Ik had hulp moeten vragen, maar daar ben ik dan weer te eigenwijs voor.”

,,De kleine hoopjes hier zijn geen zwerfkeien, maar afkomstig van rotsblokken uit de Ardennen. Ze zijn rood en er zit geen lijn in zoals bij een zwerfkei, wat het juist zo mooi en bijzonder maakt. De bodem is bedekt met grint uit de rivieren. In de evolutie is alles bij elkaar geperst, daarom vind je skeletten terug in rotsblokken. Gesteente is één van de stoffen waaruit de aardkorst bestaat”, weet de verzamelaar. ,,Zwerfkeien zijn afkomstig uit de ijstijd. Die zijn door de stroming hier beland. Zij zijn dan ook te vinden in een brede strook. De meeste hier komen van Postel, omgeving de Grote Cirkel.”

De verzameling aan ’t Heike schijnt aanstekelijk te werken. In buurmans voortuin zie je rondom een struik dan ook een dikke rand vol met keien.

Van Gompel gelooft niet dat de derde generatie de hobby voortzet. ,,Bij de verkoop van het huis krijg je er gewoon de stenentuin bij.”