Waarschuwingen voor moutainbikers in bossen: Bladel zet in op boetes

De gemeente Bladel heeft dat de raadsleden schriftelijk laten weten. In de commissie ging het wel over Pius X-leerlingen. CDA-raadslid Sjan Vervoort had begrepen dat schoolkinderen waren geverbaliseerd op een fietspad in de bossen. Ze vroeg wat de reden daarvan was. Wethouder Van der Linden zegde toe dat uit te zoeken.

Bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente waren getipt dat er recreatie plaatsvond in de natuur na zonsondergang. Dat is niet toegestaan. Juridisch gezien geldt de regel alleen op de onverharde paden en dus niet op het verharde fietspad over de Cartierheide. De tip betrof mountainbikers die met groot licht door de bossen zouden fietsen. Vaak betreft het dan individuele bikers.

Strategisch punt

Doel van de controle was om de mensen te informeren over de gevolgen, bij te praten over de regels en een waarschuwing te geven indien nodig. Het boa-team stond op een verhard fietspad waar het formeel wél nog toegestaan is om te fietsen na zonsondergang, maar dat een strategisch punt is voor bikers voordat ze het bos in trekken.

Er werden zeven personen aangesproken op het gebruik van fel licht. Zij kregen een toelichting op de regels. Hen is gevraagd niet het bosgebied in te gaan. Bovendien kregen ze te horen dat het geen goed idee is om op de verharde fietspaden over de Cartierheide te rijden in verband met verstoring van de natuur. De gemeente herhaalt de actie. Op termijn legt Bladel ook boetes op.