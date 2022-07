Wachten op de leiendekker voor dak Sint-Valentinuskapel

WESTERHOVEN - De dakplaten zitten op hun plaats en het plastic zit erop. Alles staat klaar om leiendekker Herbert Bakker uit Waalre te ontvangen. Die kan aan de slag met het leggen van de leien, zodat het dak van de kapel aan de Loverensedijk in Westerhoven helemaal af is.

Het dak van de Sint-Valentinuskapel in Westerhoven brandde op donderdag 31 maart af. Onbekend is nog steeds wat de oorzaak daarvan is, maar inmiddels is voortvarend gewerkt om alles weer in oude luister te herstellen.

Een groep vrijwilligers, samen met de kapelmeesters, heeft het oude dak verwijderd en een nieuw dak is geplaatst. Gepensioneerde bouwvakkers uit Westerhoven hebben hun oude stiel weer opgepakt en met hun expertise is nu alles klaar en is het wachten op de leiendekker.

Binnenin de kapel

Ook aan het interieur is gewerkt. De stukadoor heeft de binnenmuren weer gestuukt en dat is ook weer wit geschilderd. De voegen van de topgevel van het kapelletje uit 1947 waren door de enorme hitte dusdanig slecht dat de restanten van de kalkspecie eruit zijn gehaald en het geheel met cementspecie opnieuw is gevoegd.

Als alles klaar is wordt de kapel heropend.

Bij de brand werd het houten beeld van Sint-Valentinus snel veilig gesteld. Het verhaal van een zekere Beex uit de jaren 50 over de kapel en haar middeleeuwse voorganger is helaas wel verloren gegaan. Dat hing aan de wand in de kapel.

De kapelmeesters zoeken nog steeds naar eenzelfde verhaal dat dan weer de muur van de kapel kan sieren. Jaarlijks bezoeken velen de kapel en haar wonderlijke putje voor kracht en genezing. Vooral in de coronatijd werd het veel bezocht.