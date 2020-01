Wachtende bestuurster in auto met pech krijgt schrik van haar leven op vluchtstrook A58 als vrachtwagen op haar inrijdt

Buurtboer­de­rij Eersel is voortaan obstakel­vrij

16:53 EERSEL - Twee jaar na de opening voorziet de Buurtboerderij Eersel in een behoefte met een rolstoeltoegankelijk pad. Vrijwilligster Melissa duwde burgemeester Wim Wouters – deze vrijdag voor de gelegenheid in een rolstoel – als eerste rond. De term ‘rolstoeltoegankelijk’ werd door voorzitter Netty Verdonk meteen gewijzigd in ‘obstakelvrij’, omdat het pad natuurlijk ook te gebruiken is met kinder- en wandelwagens.